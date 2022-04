In un'intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex centrocampista della Juve Simone Pepe, ha parlato del Derby d'Italia e della lotta scudetto, includendo anche i bianconeri in questa battaglia.



SULLA SFIDA - 'Una favorita non c'è. Il Milan sulla carta ha un calendario più agevole. Domenica a Torino tra Juve e Inter chi vince può continuare ad avere il sogno scudetto. La Juve ha il dna vincente e può sognare di sicuro'.



CONFRONTO VLAHOVIC-LAUTARO - ' Sono due attaccante diversi, uno è un ariete che sa attaccare lo spazio l'altro è un combattente che sa venire incontro; Vlahovic sembra star meglio ma può succedere di tutto'.