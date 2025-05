Pepe: 'La Juventus ora deve reagire. Conte ha fatto un altro capolavoro'

Pepe-Juventus, le parole

Anche l'ex bianconeroè intervenuto questa mattina alla ventesima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, parlando ai nostri microfoni del momento della Juventus , tra la qualificazione alla Champions League e il prossimo futuro.- "Non è stata un'annata facile, era importante raggiungere l'obiettivo. Anche ieri è stato subito complicato, andando sotto dopo un minuto. Sono stati bravi a reagire, speriamo che il prossimo anno si possa reagire perché la Juve non è abituata così".- "Sapete il bene che gli voglio e la stima che c'è, sono contento per lui perché dove va lascia il segno. La Juve sa benissimo quello che deve fare, non ha bisogno dei miei consigli".- "Sì perché anche lì la squadra non era partita da favorita e ha perso a gennaio giocatori importanti come Kvara. Ha fatto di nuovo un capolavoro, arrivare a vincere con una squadra che a livello di organico non era pronta per farlo è merito dei giocatori ma anche dell'allenatore che ha fatto cose importanti".





