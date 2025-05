Pepe a Gazzetta: "Chiellini farà il meglio per la Juve. Conte? Fa vincere ovunque"

Getty Images

Simone Pepe ha vestito la maglia della Juventus per diverse stagioni. L'ex esterno bianconero ha giocato anche contro l'Udinese, dunque conosce bene entrambe le realtà che si sfideranno nello scontro dell'Allianz Stadium. La gara, importantissimadella Juve, può già essere decisiva per blindare definitivamente il quarto posto.Pepe ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando del ruolo diin futuro e della Juve della prossima stagione, dai pilastri da cui ripartire all'ipotesi Antonio Conte

Le parole di Pepe sulla Juventus

"Giorgio per me è un fratello. Abbiamo giocato insieme per la prima volta nell'Italia Under 15, fino alla Nazionale A e per cinque anni alla Juve. Ha carisma e conosce la mentalità juventina più di chiunque altro: è super competente, serio e capace. Qualsiasi ruolo gli verrà affidato, farà il meglio della Juventus"."Ripartirei da Thuram. Sin dalla gestione di Thiago Motta ha dimostrato qualcosa in più, in campo ha dato l'anima e con lui si può costruire qualcosa di importante. Però io vedo tanti giocatori bravi nella Juve: imporsi il primo anno non è facile, ma dalla prossima stagione possono far bene"."Minestra riscaldata? Assolutamente no. Tudor si sta giocando le sue carte, mi dispiace parlare di un altro allenatore: resto sul pour parler, per rispetto di Igor. Su Conte sono di parte, è l'allenatore che forse mi ha cambiato la carriera più di tutti. È un manager a tutti gli effetti. Un motivo ci deve essere se ogni volta che una squadra a secco di successi lo chiama, poi torna a vincere. Conte lo diceva sempre: 'Vincere una sola volta può capitare a chiunque, farlo più volte non è per tutti' ".