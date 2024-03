L'ex calciatore della Juventus Simone, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. Queste le sue parole su Antonio, accostato anche alla Vecchia Signora:"Non so dove andrà. Tra Milan e Bayern Monaco secondo me. Conoscendo il mister, col Bayern che sta facendo fatica, problematiche… è pronto a rimettersi in gioco. In quelle situazioni rimette tutto così. Al Chelsea, alla Juve, ovunque sia andato. Dopo 10 anni alla Juve che non si vinceva, abbiamo vinto. Al Chelsea lo stesso. E’ un maestro. Cerca dei progetti così perché sa valorizzare anche il giocatore in difficoltà".