Simone Pepe, ex giocatore della Juventus, è ritornato sulla sua parentesi in bianconero a Cronache di Spogliatoio. In questa occasione, ha parlato anche di un suo ex compagno, non troppo rimpianto dai tifosi della Juve: Eljero Elia, campione d'Italia con i bianconeri nel 2012, ma che scese in campo appena quattro volte dopo le grandi aspettative al suo arrivo. Ecco le parole di Pepe: "Elia aveva fatto la finale Mondiale. Mi riguardavo ieri Spagna-Olanda, scese in campo. Ad Amburgo fece benissimo, era strepitoso, alla Juventus invece è durato come un gattino sull’Aurelia"