Simone Pepe, a Gazzetta, parla così di Juve-Inter: "Oggi la squadra è più pronta: è normale che ci sia un po’ di amarezza per come è andata quest’anno, ma tanto passa da questa finale di coppa Italia, che può salvare la stagione pur sapendo che la Juve è abituata ad altri obiettivi. Chiellini? Adesso metterà a frutto quelle serate sui libri in ritiro mentre noi giocavamo alla console. Bonucci al suo posto? Era già leader anche senza fascia. Allegri è sempre lo stesso che ho conosciuto, il vero Vlahovic lo vedremo l'anno prossimo. E a Pogba dico: torna a casa".