Ospite negli studi di Tiki Taka, l’ex attaccante della Juventus Simone Pepe è intervenuto sulla Serie A, soffermandosi su chi la spunterà in ottica Scudetto: “Per me l'alternativa alla Juventus è più la Lazio rispetto all'Inter. Qualche settimana fa avevamo detto che i biancocelesti avrebbero sofferto per l’assenza di Correa e invece la squadra ha continuato a vincere. Esce Lazzari ed entra Marusic e fa bene, esce Acerbi ed entra Vavro e fa bene. L'emblema della Lazio è la festa di compleanno di Ciro Immobile, sono una grande famiglia che si è creata negli anni".