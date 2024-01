L'atteso scontro diretto tra Inter e Juventus del 4 febbraio si avvicina, con i bianconeri che, grazie all'organizzazione del calendario, potrebbero trovarsi sopra nella classifica rispetto ai nerazzurri al momento dell'incontro. Tuttavia, l'Inter sembra affrontare la situazione con tranquillità. Mentre gli interisti si preparano a Riad per la semifinale di Supercoppa contro la Lazio martedì, la squadra di, vincendo contro il Sassuolo, potrebbe ridurre il distacco a soli due punti. Se questo obiettivo sarà raggiunto e superando successivamente il Lecce nella partita della domenica successiva, la Juventus potrebbe trovarsi in testa alla classifica, considerando che l'Inter, a causa della lunga trasferta in Arabia Saudita, dovrà recuperare successivamente la partita con l'Atalanta. Tuttavia, alla Pinetina, nessuno sembra voler fare calcoli e ragionamenti. L'approccio prevalente è concentrarsi solo su se stessi, come sottolineato dalla dirigenza, dalla panchina e dagli spogliatoi