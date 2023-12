"Si cristallizza il duello in vetta Inter Juve, come tre settimane fa. La partita allo Stadium ha frenato tutte e due, io pensavo vincesse l’Inter di gran lunga. Ora ha il Napoli, il punto non basta per rimanere capolista", così il giornalista, Giancarlo Padovan, ha commentato dagli studi di Sky Sport la lotta tra Juve ed Inter per il primato.