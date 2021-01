1









I tifosi della Juve nelle ultime ore hanno preso d'assalto Twitter non solo per festeggiare la vittoria della Supercoppa italiana ai danni del Napoli. È stato a lungo fra i trend topic, infatti, l'hashtag #penalizzazioneperlinter: un'iniziativa social partita dai sostenitori del Milan, ma subito sposata anche da diversi "colleghi" bianconeri. Il riferimento è agli stipendi di luglio e agosto, che il club nerazzurro sta trovando qualche difficoltà a corrispondere ai propri giocatori; la società ha smentito qualsiasi rischio sanzionatorio, ma molti sui social fanno riferimento ad alcuni precedenti "pericolosi" in Serie A, e guardano con curiosità alla deadline del prossimo 16 febbraio.