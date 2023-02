Le parole dell'avvocato Paniz a Tuttosport:ARTICOLO 4? - «Certo che esiste, ma perché è stato ascritto solo ai dirigenti juventini e non alla società Juventus. Bisogna distinguere le due posizioni, perché, se un dirigente commette irregolarità, può essere giusto punirlo, ma meno giusto è punire il club se non ha responsabilità diretta, perché così vengono puniti milioni di tifosi, gli azionisti e financo i giocatori. E poi non ci sono i presupposti giuridici per l’applicazione dell’articolo 4. Perché la violazione, in questo caso l’utilizzo delle plusvalenze, non esiste perché dovrebbero essere regolamentate da una normativa che in realtà non c’è: se si vuole punire una squadra per averle sfruttate, doveva esserci una norma che impediva di sfruttarle. Ed anche per l’articolo 4 serve una violazione oggettiva e riconosciuta da una norma».