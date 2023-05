Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di, Francescoha lasciato intendere che il club bianconero non faràal Collegio di Garanzia del CONI per larelativa alla, che ormai si ritiene definitiva. Ecco le sue parole: "Siamo chiari, riteniamo di essere puniti ingiustamente, non c'è proporzione. A processi iniziati siamo stati accusati di violare un articolo e poi condannati con un altro. E' acqua passata, ormai è definitiva, siamo concentrati sul campo".