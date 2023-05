Come spiega Tuttosport, con la prossimapresso la CFA potrebbero essere riproposti per lai 15 punti di, "motivandoli" meglio, anche se al momento la sensazione è che si arrivi a una sanzione compresa. L'appuntamento sarà calendarizzato entro 30 giorni dalla pubblicazione delle, che sono attese oggi o al più tardi domani. È verosimile ipotizzare, dunque, che la nuova penalizzazione sia inflitta entro il 4 giugno e dunque sia scontata in questa stagione. Non è comunque escluso, però, che la Juve si rivolga poi di nuovo al