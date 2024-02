L’ex attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Station, dove ha parlato anche del passato da calciatore di Zidane alla Juve.‘Non è detto che un calciatore possa far bene tanto quanto nel precedente club. Anche Zidane, un fenomeno, nel primo anno di Juve era inguardabile. Un giocatore deve adeguarsi, ma vanno anche considerati altri fattori, come il cambio di allenatore. In questo momento, non è semplice neanche per il danese riuscire a gestire una situazione tanto complicata’.