Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, l'ex attaccante delSergioha parlato anche della giornata di campionato in corso e del momento, fra le altre, della. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, raccolte da ilsognonelcuore.com: "Non c'è nessun risultato scontato, perché in questo campionato sono tutte partite difficili. Nessuno si aspettava la vittoria del Sassuolo a Milano, così come le difficoltà dell'Inter nel vincere alcune partite. Di certo il Napoli ha la gara più difficile, in trasferta contro i neroverdi. In questa stagione avrei puntato su, ma non stanno rendendo all'altezza dei loro progetti".