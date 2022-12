L’ex attaccante del Chievo Sergio Pellissier ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha parlato anche dell’uragano che si è abbattuto sulla Juve per il caso plusvalenze.‘Credo che la Giustizia debba intervenire sempre allo stesso modo. Sono stati punite le plusvalenze fittizie del Chievo, mentre altre squadre, le quali hanno avuto le medesime plusvalenze, non hanno ricevuto lo stesso trattamento. Non si può dare un valore ad un calciatore, non potrei mai valorizzare un giocatore a seconda di quanto vale al mercato’.