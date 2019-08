Continua la caccia a Luca Pellegrini. Non si tratta di una pratica venatoria ma di una rincorsa al neo terzino sinistro della Juventus che, da quando è arrivato, ha messo in moto diversi club di Serie A. Le voci si rincorrono impazienti ed inseriscono, in questo nutrito circolo, squadre come Cagliari, Spal, Sassuolo, Atalanta ed Udinese. Se ieri il Cagliari sembrava la squadra più vicina all’ingaggio del giocatore, oggi risalgono prepotentemente anche le quotazioni di Atalanta e Udinese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club di Percassi e quello di Pozzo danno battaglia al club sardo per acquisire, in prestito, le prestazioni del terzino nativo di Roma.