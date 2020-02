Sfoglia la GALLERY per leggere tutti i commenti di risposta a Pellegrino

Il giornalista di Fanpage,, si è reso protagonista di uno spiacevole siparietto social, ieri sera durante il Festival di Sanremo. Pellegrino, infatti, ha scritto un tweet ben poco ermetico. "Ma un Juve merda ci sta sempre" ha scritto il giornalista, aggiungendo gli hashtag #Georgina e #Sanremo.Il messaggio, che Pellegrino ha voluto condividere sul web, ha spaccato inevitabilmente la piazza virtuale, con tanti cori di assenso,. "È per gente come voi che spero di vincere altri 875 scudetti, riposate in pace​" ha risposto un utente, ma non è l'unico, ovviamente.