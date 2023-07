Da sempre il mercato ci ha insegnato che gli scenari possono cambiare in qualsiasi istante e che anche quelle che sembravano operazioni ben definite, possono saltare in men che non si dica. E' un pò quello che è capitato alla Juve con, praticamente convinta di aver battuto ogni tipo di concorrenza, ma senza fare i conti 'salati' con il nuovo 'impero arabo', ormai prossimo ad accogliere l'ennesima star del calcio internazionale. Questo però, potrebbe indirettamente avere degli effetti collaterali su quella che è la trattativa che potrebbe definire l'aqcuisto di Lucada parte dei biancocelesti, che però, devono ancora trovare la formula giusta per convincere Madama a mollare la presa.- Già, perchè qualora Sergej fosse approdato alla corte di Massimiliano Allegri, sicuramente il cartellino del terzino di proprietà della Juve sarebbe stato messo in mezzo come, in modo tale da ammortizzare la cifra richiesta dalla Lazio e abbassando di fatto la valutazione complessiva del suo cartellino, che attualmente si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Un pò troppi per il club capitolino, che spera ancora in uno sconto da parte della Vecchia Signora, ma che potrebbe anche arrivare meno dopo l'espatrio di Milinkovic.- D'altro canto, la volontà di Pellegrini non è mai stata messa in discussione, desideroso di restare alla Lazio costi quel che costi e chissà che qualcosa di serio non sia realmente accaduto. Il riferimento va alpubblicato attraverso le sue storie Instagram dall'ex giallorosso, dove non ha fatto chiaro riferimento a nessun evento in particolare, ma nell'immaginario generale viene facile ipotizzare di un ulteriore 'avvicinamento' al club capitolino: 'Oggiuno che per quelli come me venuti dal niente sembrano irrealizzabili, e mi sento fortunato. Questo solo per dirvi che non importa da dove partite, credeteci sempre, credeteci talmente tanto da farvi considerare dei pazzi, e muovetevi in modo tale da farlo accadere, una strada si troverà sempre. I sacrifici ripagano. La costanza ripaga. Il duro lavoro ripaga. E insegnate amore, ripaga anche quello prima o poi. Buona giornata a tutti'. Alla luce di tutto ciò, dunque, le prossime ore potrebbero diventare incandescenti.