Luca Pellegrini è vicino all'addio alla Juventus, in prestito. Dopo qualche allenamento alla Continassa, infatti, il terzino arriva qualche settimana fa dalla Roma è vicinissimo a un nuovo accordo con il Cagliari, dove ha già militato per sei mesi. Lo riferisce Sky Sport, che spiega come i sardi abbiano battuto la folta concorrenza assicurandosi il laterale mancino.