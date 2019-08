Luca Pellegrini, arrivato a giugno nello scambio che ha portato Leonardo Spinazzola a Roma, potrebbe ritornare in prestito al Cagliari. In fatto di ritorni, la possibile partenza a titolo temporaneo di Pellegrini costringerebbe Paratici ad allungare la coperta sulle fasce laterali. Come riporta Tuttosport, infatti, con i soli Danilo, De Sciglio e Alex Sandro in rosa, più Cuadrado adattato, torna quindi di moda il nome di Darmian: l'esterno basso del Manchester sarebbe il profilo eclettico ideale per partire alle spalle di Alex Sandro.