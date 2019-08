Luca Pellegrini, è tutto fatto. Il terzino mancino della Juventus è pronto a trasferirsi in prestito al Cagliari dopo poche settimane di allenamenti con i bianconeri e sotto la guida di Maurizio Sarri. Un ritorno in Sardegna per il laterale appena arrivato dalla Roma e già pronto a salutare: via per giocare e crescere, con continuità e minuti, in una squadra che - stando al mercato fatto - punta in alto. Un'esperienza tutta da vedere, ma che promette bene. Lui, uno dei sei esuberi di cui parlava Sarri, che ora sta per lasciare Torino. Arrivato nell'affare Spinazzola, con una valutazione di 22 milioni di euro circa, ritroverà Maran che ha già avuto in rossoblu per sei mesi e con cui ha ben figurato. Come spiega Sky Sport, si trasferirà in prestito dopo l'accelerata subita dalla trattativa nei giorni scorsi: le visite mediche sono già pronte.