Luca Pellegrini è uno dei calciatori in prestito che la Juve monitora con maggior attenzione. La sua stagione a Cagliari è di quelle importanti e come riporta Goal.com Fabio Paratici è pronto a riportarlo a Torino la prossima estate. Sulla carta il difensore in prestito in Sardegna può essere il vice-Alex Sandro anche se Paratici ha già messo gli occhi anche su altri profili: Emerson Palmieri del Chelsea e Alex Telles del Porto. Sempre che Alex Sandro resti in bianconero...