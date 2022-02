Luca Pellegrini titolare con il Torino? Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, non smentisce la possibilità di lanciare il terzino ex Roma e Cagliari dal primo minuto. Ecco le sue parole: "Di Luca sono molto contento, aveva mercato all'inizio ed è voluto rimanere, è cresciuto molto. Ha avuto un momento di appannamento con degli acciacchi vari, ora è in una buona condizione ed è tornato affidabile".