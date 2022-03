Lorenzo Pellegrini parla così a DAZN dopo il gol del pari all'ultimo istante contro l'Udinese: "Quel pallone pesava tanto. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Noi dopo quando giochiamo in Conference League la gara dopo facciamo fatica. Non è andata come speravamo ma non abbiamo mollato fino all'ultimo. Un punto. Se ho pensato alla Juve? No. Non ho pensato a niente. Ho deciso un angolo e l'ho messa lì. Ci sono delle volte, e doveva essere anche con la Juve, in cui bisogna fare gol e non pensare ad altro".