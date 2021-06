La stagione di Luca Pellegrini al Genoa si chiude con 14 gare all'attivo tra campionato e Coppa Italia e due brutti infortuni, il primo agli adduttori il secondo alla coscia. Inconvenienti che, uniti al Covid contratto a settembre, hanno condizionato in negativo l'annata in Liguria del giovane laterale di proprietà della Juventus: “È stato un anno complicato - aveva scritto giorni fa il giocatore su Instagram nel suo post di saluti al Grifone - ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio, partendo dal presidente". Come raccontato da Sky Sport, può tornare a Torino in maniera definitiva. Con Frabotta in direzione opposta.