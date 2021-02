Ancora uno stop per Luca Pellegrini. Il terzino del Genoa, in prestito dalla Juventus, è rientrato in campo dopo la partita con il Milan che gli costò un infortunio agli adduttori: nove, le partite perse sin da quel momento. Quarantaquattro, invece, i giorni che ha impiegato per tornare almeno disponibile. Dalla partita con il Crotone, Ballardini non l'ha mai sfruttato: né con il Napoli, né con il Torino. Finalmente, Pellegrini era rientrato nella sfida pareggiata all'ultimo istante con il Verona: quarantacinque minuti e... nuovo infortunio. Pellegrini ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un problema alla gamba destra. E' il terzo stop dopo la positività al Covid e il problema agli adduttori.