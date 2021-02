Dopo il brutto infortunio subito ieri, Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus e in prestito al Genoa, ha pubblicato un posto su Instagram per mandare un messaggio a tutti: "In questi momenti le domande che ti passano per la testa sono tante. E le risposte che hai mai abbastanza. Tanti ostacoli, tanti periodi di buio, tante situazioni alla quale è ed era difficile trovare delle spiegazioni. Una cosa è certa però, ne ho passate di peggio, tante cose di cui non sapete nulla, alle quali ho RUGGITO con ancora più veemenza di quella che avevo ricevuto nel viso. Ed ho sempre vinto. Non mollo. Sono già in piedi, esco sempre sulle mie gambe, storto o morto che sia. Tornerò ancora più forte, è una promessa, ma non a voi, a me stesso, come al solito. Grazie per i messaggi di affetto, un abbraccio, Luca".