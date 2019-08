Luca Pellegrini, giovane terzino sinistro appena atterrato nel pianeta Juve, sembra pronto a fare le valigie per continuare la sua maturazione altrove. Nei giorni scorsi si sono alternate voci che volevano il difensore classe 1999 prima vicino alla Spal poi all’Udinese mentre, nel frattempo, Atalanta e Sassuolo studiavano il da farsi. Tra le quattro, invece, sembra avere la meglio il Cagliari. I sardi conoscono bene Pellegrini dal momento che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione proprio con la maglia rossoblù. Come sottolinea l’Unione Sarda, il laterale è pronto a fare ritorno in quella bellissima isola venendo ceduto dalla Juve con la formula del prestito secco.