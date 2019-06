Il talento, la gioventù, la forza. Luca Pellegrini ha tutte queste caratteristiche, ma anche molte altre, e giorno dopo giorno sta conquistando i riflettori dei maggiori club di Serie A. Tra questi c'è, naturalmente, la Juventus, che ha messo il terzino della Roma nel suo radar da più di un anno, ben prima del suo rinnovo (fino al 2022) con il club giallorosso. Una firma che non blonda il suo futuro, anzi, ma che porta a un'inevitabile trattativa, con Raiola suo agente e la Roma in primo piano. Valore aggiunto per i sei mesi in prestito a Cagliari, sta impressionando con l'Italia al Mondiale Under 20 (azzurrini in semifinale) e il suo futuro potrebbe anche essere lontano dalla capitale. La Juve lo segue e ci pensa, per la Roma potrebbe essere una plusvalenza molto importante.