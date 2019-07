Luca Pellegrini si appresta a salutare subito la Juventus. Il neoacquisto bianconero è destinato a partire per fare esperienza e tornare a Torino da protagonista assoluto. Sulle sue tracce si sono posti tre club. La Spal è in pole position, ma incombono le ombre minacciose di Sassuolo e Cagliari, pronti a farsi avanti per strappare un prestito vantaggioso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.