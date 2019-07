Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Spal ha messo gli occhi su Luca Pellegrini. Il neo giocatore della Juventus può lasciare Torino in prestito. Non solo: l'esterno basso ex Roma, arrivato in questa finestra di mercato con il passaggio di Spinazzola ai giallorossi, è molto seguito anche dal Cagliari, squadra che l'ha 'ospitato' nella scorsa stagione in prestito e che è rimasta piacevolmente colpita dalle doti del terzino. Dunque, Giulini ci prova. Ancora una volta. Ma dovrà guardarsi bene dall'attacco della Spal e pure del Sassuolo, che con la Juve vanta un rapporto di stretta amicizia.