Finita la stagione, Luca Pellegrini terminerà il prestito al Cagliari e rientrerà alla Juventus, che l'ha preso dalla Roma nell'ambito dell'affare Spinazzola. Il terzino sinistro classe '99 verrà valutato da Maurizio Sarri che potrebbe tenerlo in rosa come vice Alex Sandro; se invece non dovesse trovare spazio in bianconero - l'agente Raiola ha già fatto sapere che il giocatore non accetterà un altro prestito: se andrà via sarà solo a titolo definitivo - per Pellegrini va registrato l'interesse della Fiorentina.