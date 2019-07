Luca Pellegrini è stato ufficializzato nella serata di ieri a nuovo terzino sinistro della Juventus, dopo lo scambio concluso con la Roma che ha portato Leonardo Spinazzola in giallorosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe '99 potrebbe subito lasciare Torino, anche se non è da escludere l'ipotesi che resti a fare da riserva di lusso ad Alex Sandro. Su di lui è forte l'interesse del Cagliari, in cui ha giocato in prestito dallo scorso mese di gennaio, e del Sassuolo.