Luca Pellegrini può già lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno valutando la cessione in prestito del terzino in arrivo dalla Roma. Le squadre che possono aggiudicarsi il calciatore a titolo temporaneo sono Sassuolo e Cagliari. I sardi, con cui Pellegrini ha giocato nella scorsa stagione, sono i favoriti per il suo acquisto, secondo la Rosea.Intanto Leonardo Spinazzola si trova già a Roma dove questa mattina sono in programma le sue visite mediche a Villa Stuart. Pellegrini dovrebbe sostenere i test fisici propedeutici alla firma nella giornata di lunedì.