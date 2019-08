L'avventura di Luca Pellegrini alla Juventus, almeno per questa stagione, ​è stata solo di passaggio. Arrivato dalla Roma nello scambio con Spinazzola, si era capito fin da subito che avrebbe avuto bisogno di tempo per inserirsi al meglio nel contesto bianconero, ma, ancor più nel contesto calcistico della Serie A. Così, dopo gli scorsi sei mesi giocati da titolare a Cagliari - via Roma, Pellegrini è pronto al ritorno in Sardegna, con la medesima formula. Come riporta Sky Sport, infatti, il terzino sinistro sarà a disposizione della rosa di Maran in prestito secco fino al prossimo giugno. A quanto filtra, mancano solo le ufficialità.