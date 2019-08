Luca Pellegrini è passato dalla Roma al Cagliari, per ritornare poi a Roma ed ora a Torino. O meglio, ora di nuovo a Cagliari: tre squadre negli ultimi sette mesi sono state abbastanza, così, il terzino mancino non ha avuto dubbi su quale squadra fosse la migliore per ritagliarsi il suo spazio. Naturalmente in prestito, l'arrivo a Cagliari di Pellegrini era già ufficiale dalla scorsa settimana, ma oggi sono arrivate le sue prime parole. Pellegrini ha ribadito la sua volontà di giocare e come la Juventus abbia concordato con lui questa opzione: inoltre, ha dichiarato di aver imparato molto, seppur per un mese appena, dal lavoro fatto alla Continassa.



LE PAROLE - ​"Appena ho scoperto dell'interessamento del Cagliari, ne sono stato molto contento. Qui ho trovato una famiglia, per questo ho detto subito sì. Il mese alla Juventus mi ha fatto capire tante cose, con tutti quei campioni, puoi solo imparare. Avevo anche altre scelte, ma non ho voluto sentirne. Essendoci stata la possibilità di tornare, l'ho sfruttata. Insieme alla Juventus, abbiamo valutato cosa fosse meglio per il mio futuro: il percorso migliore è quello di continuare a giocare e non c’era piazza migliore che quella di Cagliari per farlo"