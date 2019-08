ormai da oltre un mese, nello scambio con la Roma che ha portato Leonardo Spinazzola in giallorosso. Il terzino sinistro ha giocato in amichevole contro il Novara per la prima volta dal suo rientro dalle vacanze, dopo l'Europeo Under 21 con la maglia dell'Italia. E Pellegrini ha scelto il, in attesa di capire se resterà in bianconero in estate oppure volerà a Cagliari o Sassuolo, che lo seguono da vicino sul mercato. Questo il suo messaggio su Instagram dopo l'esordio di ieri: