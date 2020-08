E' la miglior nuotatrice nella storia dello sport italiano ma pure una grandissima tifosa della Juventus. Federica Pellegrini parla a Il Corriere della Sera della sua carriera ma pure della sua grande passione bianconera, partendo, ovviamente, dal nuovo allenatore Andrea Pirlo: "Si prende una bella responsabilità, ma ha le carte in regola per fare bene. Io allenatrice? Mi ci vedrei, ma non a tempo pieno".



OLIMPIADI - "​Stare ferma sei settimane non mi era capitato neanche da ragazzina: lo stop è stato positivo perché ho due o tre cose da sistemare tecnicamente, ma negativo per l’età che avanza. Ma se ho deciso di tirare fino a Tokyo, devo andare a tutta".