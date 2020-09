Quale futuro per Luca Pellegrini? Il terzino sinistro è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Cagliari e si sta giocando tutti suoi assi nella manica per convincere Pirlo e Paratici a puntare su di lui. Ma allo stesso tempo, le richieste non mancano. Come riporta Calciomercato.com, il Parma si è fatto sentire dalle parti della Continassa per Pellegrini chiedendo un prestito, ma la Juventus sta prendendo tempo. Valutazioni in corso, il classe ’99 è la prima riserva di Alex Sandro e potrebbe rivelarsi prezioso durante l’anno.