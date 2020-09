Luca Pellegrini non compare nell’elenco dei convocati della Juventus per la prima di campionato contro la Sampdoria. Non si tratta di infortunio men che meno di una scelta tecnica, visto l’ottimo precampionato disputato dal terzino reduce da una grande annata in prestito al Cagliari. Piuttosto, c’è il mercato dietro la scelta di escluderlo dalla prima dello spettacolo bianconero, con il Genoa sullo sfondo. Che si sta avvicinando a grandi passi.



L’OFFERTA - Venerdì scorso si è presentato alla Continassa Mino Raiola per incontrare la dirigenza bianconera. Oltre ad una possibile chiacchierata per Moise Kean, sul tavolo c’era anche il futuro del suo assistito Pellegrini. L’agente italo-olandese ha presentato l’offerta di prestito del Genoa, dove Rolando Maran nutre grande stima nei confronti del classe ’99 dopo averlo allenato a Cagliari. L’assenza del suo nome nella lista dei convocati di Andrea Pirlo non fa altro che dare forza a questo scenario, con il ds del Grifone Faggiano che sta accelerando per il passaggio di Pellegrini in rossoblù. Si irrobustisce dunque l’asse Juventus-Genoa, imbastito su tante operazioni di mercato condotte assieme, l’ultima il trasferimento di Pjaca a Marassi. Alla finestra rimangono interessate Parma e Fiorentina, altre due squadre sulle tracce del laterale mancino.