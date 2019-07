Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena Luca Pellegrini, neo acquisto della Juventus, potrebbe trasferirsi al Sassuolo in prestito annuale. Il calciatore è arrivato alla Juve in seguito alla cessione di Spinazzola alla Roma; 22 milioni, il prezzo definitivo per i bianconeri, che hanno aiutato i giallorossi a mettere a posto di fatto il bilancio. E adesso? Pellegrini può partire, può farlo subito. E può approdare in casa Sassuolo, stessa squadra da cui arriva Demiral, ufficializzato proprio ieri per 18 milioni pagabili in quattro anni. E allora, Luca Pellegrini prepara la sua crescita. Con l'obiettivo Juve ben fissato in mente.