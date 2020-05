Pellegrini o Zaniolo? Uno dei due può lasciare la Roma, il ds Petrachi sfoglia la margherita. E la Juventus è lì, pronta, in entrambi i casi. Due giocatori che piacciono molto alla dirigenza bianconera che li segue da tempo: per il primo intriga la clausola di 30 milioni che ha attirato anche l'interesse del Psg, Nicolò è uno dei pallini di Fabio Paratici. I giocatori sono felici a Roma, ma secondo Il Tempo la società giallorossa sta pensando di cedere uno dei due giocatori per motivi di bilancio.