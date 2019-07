Il futuro di Luca Pellegrini, terzino sinistro appena approdato alla Juventus, potrebbe essere lontano da Torino. A quanto riporta La Nuova Ferrara infatti, il giocatore ex Roma, classe 1999, è finito nel mirino della SPAL. Per gli estensi il destino di Pellegrini è legato a doppio filo a quello di Mohamed Fares entrato in orbita Torino. In caso di cessione dell’algerino, la SPAL chiederebbe alla Juve il prestito del giovane terzino italiano. Pellegrini e Fares sono entrambi seguiti da Mino Raiola, dettaglio non da poco quando si tratta di affari che interessano più squadre interessate. La SPAL però non è l’unica squadra che ha messo nel mirino il difensore, il quale è seguito anche da Cagliari e Sassuolo.