Valutazioni in corso in casa Juventus per Luca Pellegrini, terzino sinistro rientrato dal prestito al Cagliari con cui ha disputato un’ottima stagione. Per questo Andrea Pirlo e Fabio Paratici stanno considerando la sua posizione, tra campo e mercato. Perché anche se i segnali arrivati contro il Novara sono confortanti, Pellegrini gode di mercato. Non c’è solo il Parma sulle tracce del classe ’99, ma come riporta Sky Sport anche la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni ai bianconeri.