Gli occhi di Leonardo sui difensori della Juventus: secondo Le10Sport, il PSG ha effettuato un sondaggio per Luca Pellegrini, oggi in prestito al Cagliari e gestito da Mino Raiola. Già nel mercato di gennaio i bianconeri avevano pensato di riportarlo a Torino per via dei tanti problemi fisici di De Sciglio. Un'idea della quale hanno discusso con il Cagliari e col giocatore: da parte dei rossoblù c'era l'apertura a riprendere Pellegrini, ma il ragazzo era poco convinto di rientrare alla Juve dove avrebbe trovato meno spazio.