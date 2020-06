Luca Pellegrini, difensore della Juventus in prestito al Cagliari, parla a La Gazzetta dello Sport. E a proposito dei bianconeri dice: "Quando entri in quello spogliatoio è un’emozione. Io CR7 lo usavo alla playstation. È una soddisfazione, una grande rivincita. Non sarà facile starci, ma darò il 110 per cento. ​Cagliari è speciale, la Sardegna è una terra che si identifica con questa squadra. Ci sto bene, ora abito in città. Rispetto al torneo scorso, penso di essere cresciuto e cambiato. La continuità ti dà qualcosa che gli allenamenti non ti possono dare. Nainggolan? ​C’è un rapporto, che è nato subito, per merito suo. Quando nel 2017 mi ruppi il crociato venne a parlarmi. È carismatico, trascinatore, fortissimo".