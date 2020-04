1









Non tramonta l'idea Lorenzo Pellegrini per la Juventus: secondo la stampa francese, i bianconeri non hanno mollato il centrocampista della Roma che ha una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro. Juve in pole, più indietro il Psg che lo monitora da lontano. I giallorossi vorrebbero discutere il rinnovo del contratto per eliminare quella clausola che intriga Fabio Paratici e no solo, la Juve aveva già fatto un tentativo ai tempi del Sassuolo ma Pellegrini scelse la Roma che aveva il diritto di recompra. Presto potrebbero riprovarci.