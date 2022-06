Le parole di Pellegrini alla Rai:



"Andata bene, sapevamo che era difficile, siamo molto contenti, non era semplice dopo tutto quello che si sta dicendo. In questo momento prima di giocatori c'è da ritrovare un gruppo di uomini e stiamo cercando di farlo. Sì si è rivista una squadra, contro un avversario davvero forte, abbiamo fatto vedere un punto da cui ripartire e speriamo che sia così. Ci sono un sacco di ragazzi che si mettono a disposizione si allenano al 100%, non ho mai visto raggiungere risultati senza dare il 100%. Per le prossime bisogna essere equilibrati".