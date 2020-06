Molti di voi se lo stanno chiedendo Pellegrini 36 partite in A, 7 assist

De Sciglio 152 partite i A, 4 assist — Delirio (@Delirio897J) June 20, 2020

Il calcio è ritornato anche in Italia e, dopo l'antipasto della Coppa Italia, da ieri abbiamo ripreso confidenza anche con il campionato. Dopo Torino-Parma, delle 19.30, all'inedito orario delle 21.45 sono scese in campo anche Verona e Cagliari. Gli scaligeri hanno ripreso da dove avevano lasciato, siglando la prima vittoria italiana post-Covid, ma nel Cagliari c'è un giocatore che - malgrado la crisi che ha portato Walter Zenga in panchina - si sta confermando di ottimo livello:Il giocatore, ex Roma, è arrivato la scorsa estate nell'ambito dello scambio impostato con i giallorossi per Leonardo Spinazzola.Infatti, ieri sera, Pellegrini ha dimostrato nuovamente quali siano le sue doti. Certo, prettamente offensive per essere un terzino, ma che hanno portato a 5 assist in campionato.: sono infatti appena due i passaggi vincenti andati a bersaglio per l'ex Milan, che diventano quattro se si contano anche gli anni passati in rossonero.Sulle qualità offensive dell'ex Roma, d'altronde, c'era da scommettere. La scorsa estate, al Mondiale U20, il commissario tecnico azzurro Paolo Nicolato lo aveva stabilmente schierato mezz'ala di inserimento nel suo 3-5-2, a dimostrazione che le doti tecniche del classe '99 siano quasi sprecate per un ruolo prettamente difensivo.. Per questo, dopo il prestito che quasi sicuramente verrà esteso fino al termine del campionato, la Juventus potrebbe trovarsi già in casa il nuovo nome per la fascia, lasciata momentaneamente scoperta dall'infortunio di Alex Sandro. Un colpo inaspettato, o forse no....